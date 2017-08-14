«Укрзалізниця» пропонує пасажирам, які 13 серпня з Одеси їхали стоячи, звернутися за компенсацією

У компанії «Укрзалізниця» пропонують пасажирам, яким 13 серпня під час подорожі у поїзді №764 Одеса – Дарниця не надали місць, звернутися до кас за поверненням вартості поїздки.

Як повідомляє прес-служба компанії, 44 пасажирам вже повернули кошти.

13 серпня за маршрутом Одеса – Дарниця поїзда на 607 місць у рейс вирушив поїзд на 408 місць. В «Укрзалізниці» це пояснили несправністю швидкісного дев’ятивагонного поїзда. Частині пасажирів не вистачило місць, вони змушені були їхати стоячи.

У компанії заявили, що усім пасажирам, які відмовились від поїздки, повернули кошти, а тим пасажирам, які їхали у поїзді без місця, компенсують «різницю вартості проїзду через незабезпечення комфортних умов подорожі».