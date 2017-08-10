Польський рокер Бальчун зіграв у «водевілі» ширму (огляд преси)

«Польський рокер зіграв у «водевілі»… ширму» – у статті під таким заголовком газета «День» коментує відставку з посади голови ПАТ «Укрзалізниця» «за власним бажанням» польського рок-музиканта і екс-очільника РКР Cargo Войцеха Бальчуна. «За 15 місяців роботи команда Бальчуна напрацювала щонайменше на 4 кримінальні справи», –наголошують експерти газети. І стверджують, що він давно нічого сам не вирішував. А з’явився Бальчун в Україні неспроста. Перед ним було поставлене завдання – підготовка «Укрзалізниці» до приватизації. Експерти прогнозують, що коли найближчим часом уряд не заведе в «Укрзалізницю» реальну професійну управлінську команду – восени «буде дуже тяжко». «Тяги» в достатній кількості нема, полотно зношене і не ремонтується, поїзди стали набагато частіше сходити з рейок, кадровий голод катастрофічний – у всіх залізницях лише простих працівників, які перевірять стан полотна, – 2,5 тисячі вакансій, зазначають експерти.

Газета «День» у статті «Коли в Україні з’являться справжні партії?» стверджує, що одне із досягнень в Україні – це Закон «Про державне фінансування партій». Однак просто взяти неідеологічні партії й замінити на ідеологічні за допомогою державного фінансування неможливо, зазначає газета. До того ж, держфінансування зміцнює фейкові олігархічні проекти, які завдяки фінансуванню стають більш стійкими. Загалом, експерти видання стверджують, що біда української політики – не в тому, що гору беруть демократи, ліберали чи націоналісти, а в тому, що українською політикою заправляють люди, для яких жодна ідея не є цінною, вони займаються імітацією і зароблянням грошей, наголошує газета.

Дописувач тижневика «Країна» пише, що санкції Заходу негативно впливають на економіку Росії, однак, щоб довести безглуздість гібридної війни з Україною, Київ повинен здобути низку значимих військових перемог. На цьому наголошується в статті у публікації «Росія ввійшла в довгу смугу застою і деградації».

В цьому ж числі тижневик «Країна» аналізує причини корупції в Україні. Причин більш ніж достатньо, визнає видання, однак одна з найсуттєвіших – економічний фактор. Він провокує до корупційних дій як посадових осіб, так і простих громадян. Приміром, хабар став запорукою отримання добре оплачуваної роботи. Про інші причини корупції, і як від них позбутись, йдеться в статті «Потрібні санкції щодо українських корупціонерів».

Служба Держспецзв'язку розробила законопроект про обов'язкову реєстрацію мобільних абонентів. Якщо закон ухвалить Верховна Рада, українці будуть зобов'язані не тільки купувати нові сім-карти з паспортом, а й зареєструвати вже наявні. Газета «Сегодня» дізналася, навіщо все це потрібно і як нововведення змінять життя людей. Зокрема, як запевнили газетярів правоохоронці, це допоможе у розкритті правопорушень і запобігання кібератак. Також зареєстровані «сімки» допоможуть зменшити рівень мобільного шахрайства і підвищити безпеку користувачів при роботі з електронним послугами, в електронній торгівлі і при розрахунку електронними грошима. Про це йдеться в матеріалі «Дзвінки по паспорту».