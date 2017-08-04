Суд визнав незаконним виведення «Укрзалізниці» з підпорядкування Мінінфраструктури – Омелян

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомляє, що Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним рішення уряду про виведення «Укрзалізниці»з підпорядкування Мінінфраструктури.

«Постанову ухвалив сьогодні Окружним адміністративний суд Києв, який визнав незаконною та нечинною постанову уряду від 18.01.2017 №52 «Про внесення змін до Статуту ПАТ «Укрзалізниця», – зазначив Омелян на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, суд визнав протиправними дії Міністерства економічного розвитку у частині підготовки і внесення на розгляд уряду проекту відповідної постанови.

«Судом встановлено порушення законодавства, зокрема непогодження проекту постанови із зацікавленими органами влади, непроведення правової експертизи Мін’юсту. Проект не розглядався на засіданні урядового комітету і не включався до порядку денного чергового засідання КМУ», – зауважив Володимир Омелян.

Суд визнав виключне право Міністерства інфраструктури на розроблення змін до статуту «Укрзалізниці», зазначив Омелян.

18 січня Кабінет міністрів вивів «Укрзалізницю» з підпорядкування Міністерства інфраструктури і передав в управління уряду.