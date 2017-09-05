ГПУ: проводяться обшуки в «Укрзалізниці» у рамках справи про розкрадання під час закупівлі холодоагента

Генпрокуратура і СБУ проводять обшуки у підрозділах компанії «Укрзалізниця» у рамках справи щодо розкрадання коштів під час закупівлі холодоагента для належного функціонування систем кондиціювання пасажирських вагонів.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, вилучено технічну документацію і понад 45 балонів із невідомою речовиною, яка, за супровідними документами, нібито є холодоагентом.

Вирішується питання про оголошення підозри службовим особам «Укрзалізниці», які приймали неналежний товар, додають у Генпрокуратурі.

За версією силовиків, підрозділом «Укрзалізниці» на початку літа 2017 року нібито з метою належного функціонування систем кондиціювання пасажирських вагонів укладено з господарським підприємством договір на суму понад 3,8 мільйона гривень щодо закупівлі 7 тонн холодоагента. Згідно з висновком судового експерта, поставлена речовина не придатна для її використання у системах кондиціонування потягів, призначених для перевезення пасажирів.

Генпрокуратура проводить досудове розслідування за статтями «зловживання владою або службовим становищем», «службове підроблення» Кримінального кодексу України.

У серпні в «Укрзалізниці» заявили, що більшість вагонів не обладнані системами кондиціонування повітря:цього літа пасажирів обслуговували 3100 пасажирських вагони, з яких системою кондиціонування повітря обладнані лише 38% – це 1168 вагонів, 62% – ні.