САП: підозрювані в зловживаннях посадовці «Укрзалізниці» перебуватимуть під домашнім арештом

Солом’янський районний суд Києва обрав трьом посадовцям «Укрзалізниці», яких підозрюють у зловживанні службовим становищем, запобіжні заходи у вигляді домашніх арештів з носінням електронних браслетів, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Крім того, посадовці зобов’язані здати документи для виїзду за кордон, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання.

Згідно з повідомленням, суд ухвалив таке рішення18 серпня, повністю задовольнивши клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурорами САП.

Серед підозрюваних колишній заступник голови «Укрзалізниці», директор одного з департаментів підприємства і заступник директора однієї з філій «Укрзалізниці». САП повідомляє, що щодо двох останніх готує клопотання про відсторонення від посад.

15 серпня детективи НАБУ повідомили вказаним особам про підозри. Посадовців підозрюють у зловживанні службовим становищем, внаслідок чого Державна адміністрація залізничного транспорту України недоотримала понад 10 мільйонів доларів доходу.