До кінця року вартість залізничних квитків не підвищуватиметься – «Укрзалізниця»

До кінця 2017 року вартість проїзду в українських поїздах не підвищуватиметься, повідомив на брифінгу виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

«Ми не плануємо підвищення вартості квитків цього року. Підвищення у будь-якій формі пасажирських перевезень у 2017 році не буде», – сказав Кравцов.

Фінансовий план «Укрзалізниці» на поточний рік Кабінет міністрів має ухвалити 13 вересня, додав він.

Як повідомили в «Укрзалізниці», тариф на пасажирські перевезення в Україні не змінювався з 2014 року. Тоді компанія планово підвищила тарифи на проїзд у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення на 10% у всіх категоріях вагонів, окрім СВ і потягів категорії «Інтерсіті+».

Минулого року «Укрзалізниця» анонсувала підвищення вартості проїзду у пасажирських поїздах на 35%. Таку необхідність пояснювали зростанням цін на дизельне пальне та електроенергію.