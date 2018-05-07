Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на Трійцю

«Укрзалізниця» почала призначати додаткові поїзди на Трійцю. Квитки на дев’ять додаткових поїздів і три рейси – у продажу, повідомив в.о. голови української компанії Євген Кравцов.

Цього року релігійне свято Трійця припадає на неділю, 27 травня, відповідно, наступний день – 28 травня – буде вихідним.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі».