Суд відпустив Бубенчика на поруки народних депутатів

Печерський районний суд Києва відпустив активіста Євромайдану Івана Бубенчика на поруки народних депутатів Андрія Денисенка та Олега Петренка, передає кореспондент Радіо Свобода.

Крім того, активіст має здати документи для виїзду за кордон.

Прокуратура просила відправити Бубенчика під домашній арешт і зобов'язати його носити електронний браслет.

«Сторона захисту не задоволена, хоча ми вдячні народним депутатам, що вони взяли Бубенчика на поруки. Але підозра необґрунтована, ризики недоведені, тому обрання запобіжного заходу недоречне», –сказала адвокат Леся Кляровська.

Сам Бубенчик також розкритикував рішення.

«Я не задоволений рішенням, бо я перебуваю в суді. Захисника не можна судити», – сказав активіст.

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На початку квітня Генпрокуратура повідомила Бубенчику про зміну раніше оголошеної підозри. До цього йому інкримінували вбивство двох правоохоронців і один замах на вбивство.

У квітні суд кілька разів переносив засідання з обрання запобіжного заходу Бубенчику.

Ще у 2016 році прокурор Сергій Горбатюк розповідав Радіо Свобода про те, що Генпрокуратура вже викликала на допит майданівця Івана Бубенчика, який заявляв, що 20 лютого 2014 року застрелив на Майдані двох силовиків, проте він на допит не з’явився.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.