ГПУ розповіла, у чому тепер підозрюють Бубенчика

Активіста Євромайдану Івана Бубенчика тепер підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя працівника правоохоронного органу, інформує прес-служба Генеральної прокуратури України.

У відомстві заявили, що заступник генпрокурора Анжела Стрижевська у присутності адвокатів повідомила Бубенчику про зміну раніше повідомленої підозри. Йому інкримінували вбивство двох правоохоронців і один замах на вбивство.

Ввечері 3 квітня суд почав розглядати запобіжного заходу для Івана Бубенчика.

4 квітня генпрокурор Юрій Луценко змінив групу прокурорів, що розслідує цей епізод. Він заявив, що вважає неправильною кваліфікацію дій Бубенчика, і чекає «остаточного об’єктивного рішення» щодо кваліфікації дій Івана Бубенчика.

5 квітня прокуратура відкликала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Івана Бубенчика.

Ще у 2016 році прокурор Сергій Горбатюк розповідав Радіо Свобода про те, що Генпрокуратура вже викликала на допит майданівця Івана Бубенчика, який заявляв, що 20 лютого 2014 року застрелив на Майдані двох силовиків, проте він на допит не з’явився.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.