Суд почав обрання запобіжного заходу Бубенчику

Печерський райсуд Києва продовжив розгляд справи активіста Євромайдану Івана Бубенчика, якого підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя працівника правоохоронного органу.

На початку квітня Генпрокуратура повідомила Бубенчику про зміну раніше повідомленої підозри. Раніше йому інкримінували вбивство двох правоохоронців і один замах на вбивство.

У квітні суд кілька разів переносив засідання з обрання запобіжного заходу Бубенчику.

Ще у 2016 році прокурор Сергій Горбатюк розповідав Радіо Свобода про те, що Генпрокуратура вже викликала на допит майданівця Івана Бубенчика, який заявляв, що 20 лютого 2014 року застрелив на Майдані двох силовиків, проте він на допит не з’явився.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.