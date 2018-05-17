Патріоти з плавниками – із соцмереж про кримських бойових дельфінів

Користувачі соцмереж у США із захопленням зустріли заяву постійного представника президента України в АРК Бориса Бабіна про «свідомий» вибір українських бойових дельфінів у Криму не співпрацювати з окупантами та їхню подальшу смерть.

«Слава Україні! Навіть дельфіни – герої», – твітує один із користувачів.

«Треба було нам їх озброїти», ‒ шкодує інший.

Як відомо, постійний представник президента України Петра Порошенка в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявив виданню «Обозреватель», що українські бойові дельфіни, які після незаконної анексії Криму потрапили до росіян, відмовились виконувати їхні команди та загинули.

Дресовані тварини відмовилися не тільки взаємодіяти з новими російськими тренерами, але й відмовилися від їжі і через якийсь час загинули», – сказав Бабін.

Дуже багато українських військових, котрі у 2014 році були розташовані у Криму, поставились до питання присяги та вірності прапору значно гірше, ніж ці дельфіни

Постійний представник також висловив жаль з приводу того, що «дуже багато українських військових, котрі у 2014 році були розташовані у Криму, поставились до питання присяги та вірності прапору значно гірше, ніж ці дельфіни».

Репортер видання Free Beacon Алекс Ґрісвольд, коментуючи повідомлення з України, закликав українських дельфінів приєднатися до руху спротиву, ймовірно, маючи на увазі противників чинного президента США Дональда Трампа, якого критики підозрюють у змові з Росією на виборах президента США 2016 року.

Трагічну оповідь про долю вірних присязі морських ссавців навіть поставили у приклад Дональду Трампу.

«Дельфіни служили у війську і відмовились виконувати накази росіян. А президент США ухилявся у молодості від військової служби і робить, що заманеться Путіну», – твітує один із користувачів.

Історія про українських дельфінів надихнула Александра Кларксона, британського політолога, викладача Королівського коледжу у Лондоні.

«Це увійде до української патріотичної міфології», – зазначив Кларксон.

«Треба вже мем на мотив картини Рєпіна, щоб листа Царю писали дельфіни», ‒ також порадив Кларксон.

У Держдумі Росії у відповідь на заяву Бориса Бабіна заявили, що майже всі бойові дельфіни українських ВМС після анексії Криму були продані до комерційних структур або померли природною смертю. Там також заявили, що дельфіни за час української незалежності буцімто розважали публіку у приватних дельфінаріях або займались дельфінотерапією і «не займалися бойовою підготовкою».

Також у 2014 році російський канал «ТВ Центр» заявив, що українські дельфіни «перейшли на бік Росії».