Україна й Норвегія посилюють співпрацю в енергетиці – уряд

Україна й Норвегія посилюють співпрацю у сфері енергетики, повідомляє прес-служба українського Кабінету міністрів. Відповідну заяву 28 січня підписали голови урядів України й Норвегії під час візиту українського прем'єра Володимира Гройсмана до Осло.

Документ, зокрема, передбачає, що Норвегія започаткує українсько-норвезьку ініціативу з підвищення енергоефективності будівель громадського призначення, скорочення споживання енергоресурсів, а Україна створює сприятливі умови для зростання торгівлі й інвестицій, у тому числі, шляхом посилення антикорупційних заходів.

Згідно з повідомленням, обидві країни посилюють діалог у контексті прагнення України інтегруватися до європейського енергетичного ринку, а також посилюють взаємодію у сфері ядерної безпеки. Для цього у складі Українсько-норвезької міжурядової комісії створять окрему робочу групу. Вона опрацьовуватиме спільні проекти з підвищення безпеки атомних електростанцій України, посилення прикордонного контролю та безпеки радіоактивних джерел для запобігання потраплянню радіоактивних речовин до сторонніх осіб.

«Норвегія також підтримуватиме запровадження нових конкурентоздатних моделей з метою стимулювання розвитку відновлюваної енергетики в Україні», – йдеться у заяві голів урядів.

В прес-службі українського Кабміну нагадали, що товарообіг між Україною та Норвегією перевищує 200 мільйонів доларів на рік, а загальний обсяг фінансової допомоги від уряду Норвегії за останні чотири роки склав понад 140 мільйонів доларів.