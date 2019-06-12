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Закрыть Краматорский ферросплавный завод (КФЗ) за систематические нарушения экологического законодательства. Петицию с таким требованием рассмотрели на заседании комиссии по вопросам экологического контроля и безопасности местного городского совета. Инициаторы петиции уверены, что завод загрязняет воду, почву и воздух. А представители завода говорят, что выбросы – в пределах нормы. На чьей стороне правда?

Так называемые «лисьи хвосты» – не новость для жителей Краматорска. Облака светло-оранжевого дыма не только сообщают о работе предприятий, но и заставляют задуматься о здоровье. Еще в 2017 году активные жители города организовали брифинг: людей беспокоило влияние работы местного ферросплавного завода на экологию и здоровье.

Газоспасатель Юрий Золотухин сообщил тогда: «При частых остановках доменной печи нужно в обязательном порядке выдувать доменный газ с главного газопровода и вспомогательных газопроводов. При запуске доменной печи идет продувка. При этом в атмосферу тоже выбрасывается большое количество доменного газа, который относится к газам отравляющего действия, который имеет свойство накапливаться в коре головного мозга, в центральной нервной системе. Оттуда он не выводится и постепенно накапливаясь, очень большой вред организму приносит».

Тогда же горожане предложили городским властям провести независимую экспертизу влияния работы завода на экологию.

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​«Обрубить лисий хвост»

За два года, по мнению горожан, ничего не изменилось. Люди считают, что КФЗ продолжает загрязнять воду, почву и воздух. Поэтому и возникла электронная петиция с требованием закрыть Краматорский ферросплавный завод за систематические нарушения экологического законодательства. Ее написал Станислав Черногор, руководитель организации «Фонд развития громады». Автор петиции предложил создать временную депутатскую комиссию для исследования выполнения заводом экологического законодательства.

Онкология и астма бывают не только у бедных. Может, эта беда уже коснулась и вашей семьи

«Уважаемые депутаты, этим отравленным воздухом также дышите и вы, и ваши дети. Онкология и астма бывают не только у бедных. Может, эта беда уже коснулась и вашей семьи… Не настало ли время иметь мужество наконец сделать воздух в Краматорске значительно чище, дать возможность детям стать здоровыми?» – говорится в петиции.

На заводе нет проблем с выбросами – дирекция

Городские власти Краматорска отреагировали на петицию. На заседание комиссии по вопросам экологического контроля и безопасности пригласили и общественников, и руководство предприятия. Как рассказал директор КФЗ Максим Рысс, у предприятия есть все разрешения на выбросы. На заводе есть своя аттестованная лаборатория, также свои замеры делает Донецкий областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья. Никаких отклонений, по словам директора КФЗ, нет.

При проверках не были выявлены существенные нарушения требований законодательства. На сегодня все замечания устранены

Рысс говорит, что предприятие дважды проверяла экологическая инспекция, реагируя на обращения граждан. «При проверках не были выявлены существенные нарушения требований законодательства. На сегодня все замечания устранены» – заявил Максим Рысс. Также он сказал, что завод не делает загрязняющих сбросов в реку Казенный Торец.

«Мы берем как на входе анализ воды забираемой, так и на выходе, – уверяет Максим Рысс. – Потому что эта вода, сделав оборотный цикл охладив печь, не соприкасаясь ни с какими химическими веществами… она дальше сбрасывается в воды Казенного Торца. Немножко теплее на полградуса. Расхождений по химическому анализу входящему и исходящему не зафиксировано».

Также директор сообщил, что на заводе работает около тысячи человек, а предприятие в прошлом году в государственный и городской бюджеты заплатило около 500 миллионов гривен налогов. Рысс уверяет, что к 2022 году на заводе планируют достроить новые системы очистки.

Превышения есть – метеоролог

В Краматорске мониторит состояние воздуха в местах проживания людей лаборатория гидрометеорологической службы. Как рассказала директор лаборатории Светлана Марчук, в городе зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферы. Светлана Марчук говорит, что сама видела, как «лисьи хвосты» при попутном ветре оседают на территории парка, где гуляют дети.

Превышение ПДК по диоксиду азота в 2,5 раза. Это то, что касается превышений, что у вас нигде не обнаруживают превышение нормативов

А в мае в районе, где расположен завод, ее лаборатория зафиксировала превышения. «Превышение ПДК по диоксиду азота в 2,5 раза. Это то, что касается превышений, что у вас нигде не обнаруживают превышение нормативов», – говорит она.

На это Максим Рысс ответил, что превышение может быть результатом работы двигателей внутреннего сгорания, других заводов, горения листвы, угля, поэтому говорить, что это «заслуга» КФЗ – нельзя.

Реакция властей

Общественники говорят, что недовольны ни реакцией чиновников на проблему, ни ходом самой комиссии.

Светлана Рудь, участник организации «Фонд развития громады», отмечает: проблема еще и в том, что ни представители органов местного самоуправления, ни специалисты экологической инспекции полностью не реализуют свои полномочия по защите экологии и здоровья горожан.

«Я увидела, что у представителей комиссии ни одного вопроса к представителю завода не было. Ни одного! Это люди, которые представляют наши интересы. Я больше чем уверена, они прекрасно знают, как люди возмущаются по поводу этих «лисьих хвостов». И они их неоднократно видят», – возмущена Светлана Рудь.

Между тем городские власти дали ответ на петицию. В нем нет речи о закрытии завода. Однако, если местные депутаты одобрят, то ежеквартально на границе санитарно-защитной зоны КФЗ будут проводить мониторинг атмосферного воздуха. Результаты мониторинга опубликуют на сайте городского совета.

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