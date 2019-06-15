Рівень забруднення повітря у Києві зростатиме до 18 червня – ДСНС

Тенденція до підвищення рівня забрудення повітря у Києві триватиме щонайменше до середини наступного тижня, застерігають у Державній службі з надзвичаних ситуацій. За даними служби, з 8 червня тут спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря – спекотний характер погоди, поле підвищенного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії.

«Протягом 12 - 13 червня за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5 - 6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій в районах: вул. Скляренка, Оболонськогопроспекту, Бессарабської та Деміївської площ. Такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються вКиєві до 18 червня», – йдеться у повідомленні.

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ДСНС оновлює інформацію про стан атмосфери над українською столицею тут.

Окрім того, рятувальники попереджають про надзвичайний(5 класу)рівень пожежної небезпеки через спеку на всій території України 15-17 червня.