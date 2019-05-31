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Необустроенные пляжи и вода неизвестного качества не останавливают. С наступлением жары на озёра Северодонецка потянулись люди. В прошлые годы по бактериологическим показателям ни одно из 4 озёр города не было пригодным для купания. Но это никого не останавливало ни тогда, ни сейчас. Хочется отдохнуть и охладиться, а вариантов не так и много, говорят люди.

Северодонецк. Час дня. На улице +32 градуса в тени. На пути к одному из озёр, находящихся в черте города, встречаем двух пенсионерок. По внешнему виду можно определить, что они ходили купаться.

Одну зовут Валентина. Она говорит, что в этом году сходила покупаться впервые, так как только сейчас погода стала жаркой. В прошлом же году она ходила на озеро регулярно.

«Сами знаете, почему. Отдыхать ездить дорого. Так что сюда хожу», – говорит Валентина.

На самом озере, которое называется Чистым, людей не очень много, но они есть. В основном это мамы с детьми. Табличек, запрещающих купаться, здесь нет. А какого качества вода, люди не знают.

Они недовольны тем, что озеро сильно обросло камышом. И вода на вид далеко не самая чистая. Но других вариантов поблизости нет, говорит северодончанка Алевтина. Она пришла на озеро с двумя детьми. И третьего ещё ждёт. Поэтому куда-то поехать не может.

«Жалко, что тут грязно и не особо всё обустроено. Взяли б, почистили наши правители. Сделали б хотя бы платный пляж. Люди бы ходили. Всё-таки природа. И при городе озеро. Это же так хорошо. А дома целый день с детьми не насидишься. А так детям радость какая-то. И не так жарко», – рассказала Алевтина.

«Дома скучно сидеть в телефоне или компьютере, вот и поехали на озеро»

В черте Северодонецка есть ещё одно озеро – Парковое. Оно находится в другой части города и примыкает к городскому парку. На нем людей намного больше. И это несмотря на большую табличку перед входом на пляж – «Купаться запрещено».

Тут в основном дети. Но есть и несколько взрослых. Правда, общаться они не захотели.

Дети более общительны. Северодончанину Никите на вид 10 лет. На озеро приехал вместе с другом на велосипеде. Говорит, что запрещающую табличку видел. Но покупаться очень хотелось.

«Та просто дома скучно сидеть в телефоне или компьютере. Вот решили собраться и приехать сюда. Зато покатались и покупались», – говорит Никита.

Какого качества вода в озёрах сейчас, информации пока нет. Специалисты Луганского областного лабораторного центра будут брать пробы воды в понедельник, 3 июня. Полные результаты будут доступны через неделю. Однако, как рассказал руководитель центра Александр Скаженик, редко когда бывает, чтобы вода в водоёмах региона была пригодной для купания.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).