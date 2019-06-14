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14 Червень 2019, Київ 14:45
Новини | Суспільство

Сьогоднішня ніч у Києві стала найтеплішою з 1927 року – обсерваторія

Днями метеорологи повідомляли, що ніч на 11 червня у Києві була найтепліша з 1881 року

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За даними спостережень метеорологічної станції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського температура повітря у Києві в ніч на п’ятницю не опустилась нижче +20,1 градуса, чого не було з 1927 року.

«Це значить, що повторене рекордне значення за майже столітній період. Зважаючи на високий температурний фон, який на 9 градусів перевищує кліматичну норму, це, напевне, не останній рекорд спекотного червня», – йдеться в повідомленні обсерваторії.

Днями метеорологи повідомляли, що ніч на 11 червня у Києві була найтепліша з 1881 року.

/**/ /**/ /**/ Найтеплішим було 16 травня, коли температура після полудня піднялася до +27,7усів
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Травень у Києві був на 1,8 градуса тепліше середньомісячної норми

Сьогодні у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що до 18 червня в Києві спостерігатимуться метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. За даними ДСНС, забрудненню повітря сприяє, серед іншого, спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер.

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