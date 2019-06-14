До 18 червня у Києві збережуться умови високого рівня забруднення повітря – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що з 8 до 18 червня в Києві спостерігатимуться метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

«Протягом 12-13 червня, за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій в районах: вулиці Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС повідомили, що забрудненню повітря сприяє, серед іншого, спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер.

За даними Укргідрометцентру, 14 червня в Україні без опадів, лише на крайньому заході вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 28-33 тепла, в Карпатах 22-27.