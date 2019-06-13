На Закарпатті підрахували збитки від паводка

Паводок, який накрив Закарпаття 20-25 травня, завдав регіону збитків на понад 500 мільйонів гривень. Про це повідомили у Закарпатській обласній державній адміністрації.

«Згідно з актами, найбільших збитків зазнали об’єкти комунальної власності. В семи районах необхідно відновити 204 об’єкти на загальну суму 352,3 мільйонів гривень. Це розмиті автодороги, зруйновані й пошкоджені берегоукріплення, замулені русла річок, пошкоджені мости й мостові переходи тощо. Частина необхідних грошей для цього вже виділяється з резервних фондів обласного та районних бюджетів», – зазначив виконуючий обов’язки голови ОДА Ярослав Галас.

Через сильні дощі, які принесли з собою підтоплення і вихід річок із берегів на заході України, загинули двоє людей – 10-річний хлопчик на Закарпатті та 62-річний чоловік на Прикарпатті.