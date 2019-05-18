Рятувальники продовжують відкачувати воду на Рівненщині

Близько півсотні рятувальників продовжують відкачувати воду з постраждалих від підтоплень обійсть у Рокитнівському, Сарненському і Зарічненському районах Рівненщини. Є випадки загибелі свійських тварин, а також собак, які були прив’язані до ланцюга.

За ніч рівень води, який учора у річці Льва піднявся на один метр, трохи впав, ситуація контрольована, повідомив кореспондентові Радіо Свобода речник ГУ ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник. Водночас, за прогнозами синоптиків, грозові дощі очікуються до 20 травня.

Підтоплення обійсть у чотирьох північних та одному південному районі Рівненщини можна було б уникнути або мінімізувати, якби в області функціонували гідромеліоративні споруди, не розорювали береги водойм та дотримувалися правил землекористування і будівництва, заявив Радіо Свобода професор Національного університету водного господарства і природокористування, доктор технічних наук Дмитро Стефанишин.

Нині на Поліссі люди споруджують будинки на місці колишніх заплав. Однак якщо сильна повінь чи паводок мали місце на цій території 20-30 років тому – вони повторяться. Не враховують цього при наданні ділянок під будівництво і місцеві органи влади.

Окрім того, як повідомив Радіо Свобода науковець-гідротехнік Дмитро Стефанишин, безконтрольний видобуток бурштину нерідко призводить до перекриття водоносних горизонтів і руйнує природну екосистему.

Надзвичайники продовжують нести службу в посиленому режимі. Рокитнівська районна рада виділила 400 тисяч гривень на резервний фонд для ліквідації збитків.