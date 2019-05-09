Рятувальники знищили 31 вибухонебезпечний снаряд часів Другої світової війни

Фахівці з піротехнічних робіт і підводного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили 31 вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни, повідомляє управління ДСНС у Чернігівській області.

За повідомленням, поблизу села Дібрівне місцеві мешканці знайшли один зі снарядів і повідомили рятувальників.

«Піротехніки ДСНС, які прибули на місце пригоди, вилучили із землі небезпечну знахідку та встановили, що це 100-кілограмова фугасна авіаційна бомба ФАБ-100. Крім того, під час обстеження прилеглої території сапери виявили ще арсенал боєприпасів, а саме 26 авіаційних бомб АО-2,5 та чотири підривники часів Другої світової війни. Боєприпаси у кількості 31 одиниця спецавтомобілем були вивезені у безпечне місце та о 13:00 знищені у встановленому порядку», – йдеться в заяві прес-служби відомства.

Також у ДСНС нагадали, що боєприпаси, які залишилися на місці боїв Другої світової війни, залишаються небезпечними і через понад 70 років з моменту завершення бойових дій.

Раніше, 6 травня, на Рівненщині рятувальники виявили і знищили 250-кілограмову німецьку авіабомбу ФАБ-250 часів Другої світової війни.