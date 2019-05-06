Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Травень 2019, Київ 10:49
Новини | Події

На Рівненщині знищили 250-кілограмову німецьку авіабомбу часів Другої світової війни – ДСНС

Рятувальники наголосили, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів в жодному разі не можна торкатися до них

Дивитись коментарі

У Сарненському районі Рівненської області знищили 250-кілограмову німецьку авіабомбу ФАБ-250 часів Другої світової війни, повідомила 5 травня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Її виявили напередодні поблизу села Люхча Сарненського району.

Рятувальники наголосили, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів в жодному разі не можна торкатися до них. Натомість необхідно сповістити про знахідку за номерами «101» або «102».

23 квітня співробітники ДСНС повідомляли, що з початку року піротехніки вилучили та знешкодили понад 12 тисяч вибухонебезпечних предметів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG