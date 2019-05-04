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04 Травень 2019, Київ 14:50
Новини | Суспільство

Біля лінії розмежування до поминальних днів перевірили кладовища – ДСНС

З 24 квітня на кладовищах у Донецькій області виявили 6 вибухонебезпечних предметів

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У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що у зв’язку з поминальними днями піротехніки перевірили кладовища, що розташовані поблизу лінії розмежування на наявність вибухонебезпечних предметів.

«Щоб люди могли спокійно прийти на могили рідних, починаючи з 24 квітня, тривала перевірка кладовищ, які розташовані поблизу лінії зіткнення на наявність вибухонебезпечних предметів. За цей час піротехніки ДСНС обстежили 33 цвинтарі у Бахмутському, Мар’їнському, Волноваському, Ясинуватському районах, на території Торецької та Маріупольської міських рад, а також у місті Авдіївка. Після обстеження території загальною площею 84 га було виявлено 6 одиниць вибухонебезпечних предметів», – йдеться в повідомленні ДСНС.

За даними рятувальників, всі небезпечні знахідки були знешкоджені.

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