Тіла людей, які підірвалися на міні в селищі Золоте-5 на Луганщині, евакуювали – влада

Тіла двох людей, які 18 жовтня підірвалися на міні в селищі Золоте-5 на Луганщині, були евакуйовані, повідомив в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії голова військово-цивільної адміністрації міста Золоте Костянтин Ільченко.

«Пішла шоста доба, і нарешті це питання було вирішене: російська сторона забрала ці тіла, це сталося після 15:00. За часом це зайняло близько 20-25 хвилин. Тепер тіла повинні пройти певну процедуру, експертизу. Але ми не знаємо, чи віддадуть ці тіла родичам загиблих, які мешкають на окупованій території, у Золотому-5. Ми вийдемо з ними на зв'язок. Якщо тіла не передадуть, з боку військово-цивільної адміністрації Золотого будуть вжиті заходи, щоб, коли пройде процес передачі тіл на нашу територію, ці люди були гідно поховані», – сказав Ільченко.

Прокуратура Луганської області кваліфікувала підрив двох жителів Золотого-4 як терористичний акт.

Двоє цивільних, чоловік та жінка, підірвалися на вибуховому пристрої 18 жовтня між селищами Золоте-5 та Золоте-4 (перший населений пункт контролюють бойовики, а другий – українська влада). Їхні тіла відтоді не давали забрати рідним для поховання, повідомляла Українська сторона у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК).

За даними правоохоронців, пара намагалася з’ясувати, чому у них немає світла у будинку. Для цього їм потрібно було перевірити трансформаторну будку, яка розташована біля посту українських військовослужбовців. Військові пропустили людей, а невдовзі почули вибух, схожий на розрив гранати або протипіхотної міни.