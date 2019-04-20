На православний Великдень у Києві довше працюватиме транспорт – КМДА

Під час святкування Великодня та проведення поминальних днів буде подовжено роботу міського пасажирського транспорту, повідомляє КМДА на своєму сайті.

За цими даними, київський метрополітен у ніч із 27 квітня на 28 квітня працюватиме на 1 годину довше, а 28 квітня ще й почне роботу на 1 годину раніше, так само, як і наземний транспорт.

Окрім того, як зауважують в адміністрації, біля місць проведення богослужінь та до міських кладовищ у поминальні дні курсуватиме більша кількість одиниць транспорту.

Загалом, за інформацією заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитра Рахматулліна, додатково планується залучити 407 одиниць рухомого складу, усього ж працюватиме 2265 одиниць транспорту.

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Християни східного обряду святкують Великдень цього року 28 квітня, католики – на тиждень раніше, 21 квітня.