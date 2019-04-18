Росія не погодилася на великоднє перемир’я – Геращенко

Представники Росії в Тристоронній контактній групі відмовилися погодити припинення вогню на Великдень – про це повідомила народна депутатка, представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

«Російську сторону представляв дипломат Кульмугамедов. Росія категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші, вчергове повторивши кремлівські тези про «громадянську війну, внутрішній конфлікт» і необхідність «прямого діалогу» з ОРДЛО. РФ не змінює своєї тактики і виборчі перегони в Україні та їх можливі наслідки не роблять її поступливою», – зазначила Геращенко.

Вона додала, що великоднє перемир’я мало набути чинності 19 квітня. За словами Геращенко, представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук звинуватив у зриві домовленостей Росію та її президента Володимира Путіна.

Раніше на підтримку запровадження великоднього перемир’я висловилися президент України Петро Порошенко і канцлерка Німеччини Анґела Меркель.

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На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.