Колишній політв'язень Валентин Мороз про Революцію гідності та агресію Росії

У Львові на 84-му році життя помер історик, колишній дисидент і політв’язень Валентин Мороз. «Стало відомо, що вчора, 16 квітня, відійшов у вічність політв’язень, публіцист, історик Валентин Якович Мороз. Громада міста Львова висловлює співчуття рідним та близьким», – йдеться в повідомленні прес-служби Львівської міської ради.

У розпал Революції гідності Валентин Мороз дав свої оцінки тодішньої політичної ситуації. Сказане Морозом залишається актуальним і сьогодні, на шостому році війни України з Росією.

Пропонуємо вашій увазі публікацію, яка була розміщена на сайті Радіо Свобода 30 січня 2014 року.

30 січня 2014 року

В Україні двовладдя, а Янукович без Росії вже давно б утік – Мороз

Сьогодні в Україні встановлене двовладдя, вважає український історик, колишній дисидент, політв’язень Валентин Мороз. Він порівнює сучасну ситуацію з подіями 1917 року, а також наголошує, що не можна допустити збройного протистояння. Про ймовірний розвиток подій в Україні, як вийти з політичної кризи, Валентин Мороз поділився своїми думками в інтерв’ю Радіо Свобода.



Валентина Мороза називають одним із найрадикальніших представників українського національного руху. Він автор кількох десятків книг і зараз працює над третій томом «Україна у ХХ столітті». Понад 13 років Валентин Мороз провів в ув’язненні і таборах суворого режиму в радянський час. Але навіть маючи великий досвід політв’язня, підпільної діяльності, будучи доктором історичних наук, йому складно спрогнозувати, як надалі розгортатимуться події в Україні. Лише впевнений, що Майдан переможе. Адже сучасний майданний рух набув неймовірно великого розмаху, що стало несподіванкою для самого історика.



На сьогодні в Україні встановлено двовладдя, коли державним інституціям протистоїть Майдан, каже Валентин Мороз. Науковець проводить паралель із минулим, 1917 роком.



«Після Лютневої революції у 1917 році офіційною владою був тимчасовий уряд, а другою були ради. На мою думку, друга влада – Майдан – поступово захопить владу. Ресурс майданної революції дуже великий. Бо навіть уже кримські татари за Майдан. Хто знатиме, скільки часу триматиметься Майдан в Україні. У Польщі, для прикладу, «Солідарність» тривала 9 років. Що буде далі – неясно, але протестний рух набирає сили», – каже Валентин Мороз.



Росія без України не імперія

Без московської руки, яка б’є палкою в Україні, нічого б Янукович не міг зробити, а вже давно пішов би у відставку і втік у Москву

Власне. й події в Україні могли закінчитись у листопаді, наголосив Валентин Мороз, якби не втручання Москви в українські справи.

«Теперішня російська влада чудово розуміє, що всі нинішні проблеми Москви від того, що вони втратили Україну. Україна і Сибір – це дві величини Росії, якщо вона їх втратить, то стане нарешті нормальною національною державою, не буде імперією. Без московської руки, яка б’є палкою в Україні, нічого б Янукович не міг зробити, а вже давно пішов би у відставку і втік у Москву», – каже він.

Владі Росії потрібно повернути Україну за будь-які гроші

«Є багато історичних фактів і про це пише російський історик Соловйов, що у ХVIII столітті сума бюджету російської імперії на підкупи народів інших держав була більшою, аніж на артилерію. Так завжди було в Росії, яка і нині сипле гроші в Україну. Бо якщо в Англії дбають про пенсіонерів, то Москві байдуже до їхніх людей. Владі Росії потрібно повернути Україну за будь-які гроші», – наголосив Валентин Мороз.



Історик нагадує, що кожна революція складається з двох етапів: «романтичного», коли люди розмахують прапорами і гаслами, і жорсткого, який вимагає одного сильного і виразного лідера, який зумів би повести за собою людей і об’єднати країну. Тому нині Майдан вимагає від лідерів опозиції назвати ім’я одного лідера і це потрібно зробити якнайшвидше. «Бо саме російській владі на чолі з президентом Путіним вигідні слабкі, невиразні лідери опозиції, які чубляться між собою», – вважає Валентин Мороз.