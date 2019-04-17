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17 Квітень 2019, Київ 15:30
Новини | Події

Дисидент Валентин Мороз помер у Львові

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Історик, публіцист і дисидент Валентин Мороз помер у Львові на 84-му році життя, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

«Стало відомо, що вчора, 16 квітня, відійшов у вічність політв’язень, публіцист, історик Валентин Якович Мороз. Громада міста Львова висловлює співчуття рідним та близьким», – йдеться в повідомленні.

Валентин Мороз народився 15 квітня 1936 на Волині, закінчив історичний факультет Львівського держуніверситету, працював викладачем у Волинській та Івано-Франківській областях.

Масовий мітинг у Львові, на якому прозвучав заклик поставити в кожному населеному пункті пам’ятники тим, хто загинув у боротьбі за незалежність України. 7 липня 1988 року
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У 1965-му його засудили до чотирьох років ув’язнення, у 1970-му – до дев’яти років в’язниці за звинуваченням в антирадянській пропаганді.

У 1979 році відбувся обмін між СРСР і США дисидентів на двох радянських шпигунів. Так Валентин Мороз потрапив у США, а в 1981 переїхав у Канаду. Вперше після ув’язнення і життя в еміграції приїхав на батьківщину наприкінці 80-х, а остаточно перебрався жити в Україну в 1991 році.

Валентин Мороз про Радіо Свобода (до 60-річчя Української редакції)
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Валентин Мороз про Радіо Свобода (до 60-річчя Української редакції)

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