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20 Квітень 2019, Київ 09:44
Фотогалереї

Фронт затих в очікуванні виборів – фоторепортаж

Чого чекати від виборів і чи загострюється ситуація на Донбасі. Напередодні «дня тиші» Радіо Свобода побувало на передових позиціях українських військових поблизу міста Попасна, що на Луганщині. Ніч на диво видалася тихою, констатували військові. Адже й дня не минало, аби у їхню сторону не летіли кулі і снаряди. Військові пов’язують це із виборами президента України, другий тур яких відбудеться 21 квітня. Вважають, що підтримувані російські гібридні сили на окупованій частині Донбасу готуються діяти по сценарію, який залежатиме від результатів волевиявлення українців. Тим часом солдати продовжують нести бойову службу, а вільний час проводять у різноманітні способи.
По дорозі до позицій українських військових
1 По дорозі до позицій українських військових
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Українська військова чистить гранатомет
3 Українська військова чистить гранатомет
Український військовослужбовець спостерігає за рухом бойовиків на спостережному пункті &nbsp;
4 Український військовослужбовець спостерігає за рухом бойовиків на спостережному пункті
 
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У вільний від роботи час українські військові грають в нарди
6 У вільний від роботи час українські військові грають в нарди
Або... вишивають
7 Або... вишивають
І поки активних бойових дій немає, військові спостерігають не лише за бойовиками, але і за перебігом подій у Києві та запевняють: &laquo;Ми не збираємося здавати Донбас, уже забагато всього відбулося&raquo;
8 І поки активних бойових дій немає, військові спостерігають не лише за бойовиками, але і за перебігом подій у Києві та запевняють: «Ми не збираємося здавати Донбас, уже забагато всього відбулося»
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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