Фронт затих в очікуванні виборів – фоторепортаж

Чого чекати від виборів і чи загострюється ситуація на Донбасі. Напередодні «дня тиші» Радіо Свобода побувало на передових позиціях українських військових поблизу міста Попасна, що на Луганщині. Ніч на диво видалася тихою, констатували військові. Адже й дня не минало, аби у їхню сторону не летіли кулі і снаряди. Військові пов’язують це із виборами президента України, другий тур яких відбудеться 21 квітня. Вважають, що підтримувані російські гібридні сили на окупованій частині Донбасу готуються діяти по сценарію, який залежатиме від результатів волевиявлення українців. Тим часом солдати продовжують нести бойову службу, а вільний час проводять у різноманітні способи.

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