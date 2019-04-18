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18 Квітень 2019, Київ 20:05
Політика

Вибори на лінії фронту. Нотатки інтерактивної поїздки репортерів Радіо Свобода. Долучайся, запитуй!

Ukraine -- live blog election #frontline2019, undated

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19:27

Сьогодні зранку побували у Краматорську, де зустрілися з експертками громадської мережі ОПОРА. Вони зазначають, що на двох ОВК на Донеччині виникли проблеми із формуванням складу дільничих комісій. Основна причина – нестача членів від кандидата Володимира Зеленського. На одному з округів вже пізніше дати, визначеної законом, таки вдалося сформувати комісії. На іншому ж – всього за 3 дні до дня голосування – досі на 23 дільницях не сформували комісії.

Інша особливість виборів у Донецькій області – зменшення у другому турі кількості виборців, що тимчасово змінили місце голосування. Попри загальне по всій країні збільшення таких людей у цій області їх стало майже на 7,5 тисяч менше.

На думку експертів ОПОРА цьому є дві причини:

1) Усього тиждень для подачі заяви на зміну (у першому турі – було майже 3 місяці на це);

2) Основний кандидат у першому турі тут був опозиціонер Юрій Бойко. Він до другого туру не потрапив, тому багато виборців свого кандидата між Зеленським і Порошенком не визначили.

Подробиці нашої зустрічі - у відео

Наступна зупинка – Водяне, що під Пісками.

На Донеччині не вистачає людей від Зеленського для формування складу виборчих комісій – відео
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На Донеччині не вистачає людей від Зеленського для формування складу виборчих комісій – відео

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19:15

Друзі, вітаємо!

Сьогодні розпочалася наша інтерактивна поїздка!

Ми вже відвідали сьогодні Краматорськ та Водяне.

Попереду Волноваха, Старогнатівка, Гранітне та Гнутове на півдні Донеччини, а також Кримське та Золоте на Луганщині!

Пишіть свої коментарі із запитанням, щоб ви хотіли дізнатися про другий тур виборів президента України на Донбасі вздовж лінії розмежування!

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