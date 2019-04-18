Вибори на лінії фронту. Нотатки інтерактивної поїздки репортерів Радіо Свобода. Долучайся, запитуй!

Сьогодні зранку побували у Краматорську, де зустрілися з експертками громадської мережі ОПОРА. Вони зазначають, що на двох ОВК на Донеччині виникли проблеми із формуванням складу дільничих комісій. Основна причина – нестача членів від кандидата Володимира Зеленського. На одному з округів вже пізніше дати, визначеної законом, таки вдалося сформувати комісії. На іншому ж – всього за 3 дні до дня голосування – досі на 23 дільницях не сформували комісії.

Інша особливість виборів у Донецькій області – зменшення у другому турі кількості виборців, що тимчасово змінили місце голосування. Попри загальне по всій країні збільшення таких людей у цій області їх стало майже на 7,5 тисяч менше.

На думку експертів ОПОРА цьому є дві причини:

1) Усього тиждень для подачі заяви на зміну (у першому турі – було майже 3 місяці на це);

2) Основний кандидат у першому турі тут був опозиціонер Юрій Бойко. Він до другого туру не потрапив, тому багато виборців свого кандидата між Зеленським і Порошенком не визначили.

Подробиці нашої зустрічі - у відео

Наступна зупинка – Водяне, що під Пісками.