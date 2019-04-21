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21 Квітень 2019, Київ 15:41
Фотогалереї

Як військові обирають верховного головнокомандувача на Донбасі – фото

Українські військові добираються на спеціалізовані виборчі дільниці в Кримському, Луганської області. Напередодні російські гібридні сили пробували провокувати війська, але їхні зусилля були марними.

Серед тих, хто йде на вибори, – солдат із позивним «Юрист». Він служить на передових позиціях із 2015 року. По дорозі до автомобіля, який забирає військових, обурюється, що люди забули про війну. «Йду голосувати, бо хто, як не ми», – каже «Юрист».

Вранці зі всіх позицій сходяться солдати до автомобілів і їдуть на дільницю.
Ніч напередодні виборів
1 Ніч напередодні виборів
&laquo;Юрист&raquo; збирається на вибори
2 «Юрист» збирається на вибори
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Автомобіль збирає військових із передових позицій, їздять групами
6 Автомобіль збирає військових із передових позицій, їздять групами
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Черга на спеціальній дільниці у Кримському
11 Черга на спеціальній дільниці у Кримському
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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