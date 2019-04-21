Як військові обирають верховного головнокомандувача на Донбасі – фото

Українські військові добираються на спеціалізовані виборчі дільниці в Кримському, Луганської області. Напередодні російські гібридні сили пробували провокувати війська, але їхні зусилля були марними.



Серед тих, хто йде на вибори, – солдат із позивним «Юрист». Він служить на передових позиціях із 2015 року. По дорозі до автомобіля, який забирає військових, обурюється, що люди забули про війну. «Йду голосувати, бо хто, як не ми», – каже «Юрист».



Вранці зі всіх позицій сходяться солдати до автомобілів і їдуть на дільницю.

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