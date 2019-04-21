Що потрібно знати про другий тур виборів президента України

21 квітня в Україні – другий тур виборів президента України. Змагаються два кандидати: чинний президент Петро Порошенко та шоумен і бізнесмен Володимир Зеленський. Що відбувається і чого можна очікувати? Радіо Свобода зібрало головну інформацію про ці вибори.

Якими були результати першого туру? У першому турі за Володимира Зеленського свій голос віддали 5 714 034 виборці (30,24%), за Петра Порошенка – 3 014 609 (15,95%). Явка склала 62,8%. Спостерігачі стверджують, що вибори пройшли демократично і конкурентно, а зафіксовані порушення не стали критичною перешкодою для волевиявлення.

Як працюватимуть виборчі дільниці? Виборчі дільниці в Україні працюють з 8-ї до 20-ї години. На закордонних виборчих дільницях голосування проводять за місцевим часом.

Які документи необхідно мати на дільниці? Виборці повинні мати при собі документ, який підтверджує громадянство України (паспорт, військовий квиток тощо).

Де я маю голосувати? Свою виборчу дільницю можна знайти у Державному реєстрі виборців. Як саме це зробити – дивіться тут.

Чи можна голосувати без запрошення на вибори? Звичайно. Ви повинні бути в списках на своїй дільниці. Як її знайти – читайте в попередньому пункті.

Коли ЦВК має встановити результати виборів? До 1 травня 2019 року.

Коли має відбутися інавгурація президента? Не пізніше 3 червня.

Хто спостерігатиме за виборами? За виборами президента України спостерігатимуть понад 82 тисячі офіційних спостерігачів від українських громадських організацій (найбільше від «Українського центру демократичного суспільства», «Команди Зе» та «Всеукраїнської громадської організації «Солідарна молодь»).

Від міжнародних організацій в Україні працюватимуть 2 485 спостерігачів, серед них 808 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Іноземні держави відправили до України 215 спостерігачів. Найбільше представників буде від Сполучених Штатів Америки (65), Польщі (45), Словаччини (17), Франції (16) і Німеччини (13).

Крім того, від Петра Порошенка буде 33 851 спостерігач, від Володимира Зеленського – 3 526, ще 10 – від партії «Слуга народу».

Чи можна фотографувати бюлетень? Ні. Згідно із законом про вибори президента, фото- та відеофіксація бюлетеня в кабіні для таємного голосування або демонстрація результатів волевиявлення у приміщенні для голосування – забороняються і є порушенням таємниці голосування, яке може каратися як штрафом, так і обмеженням волі на термін до трьох років.

Чи можна взяти гроші, а проголосувати за іншого кандидата? Ні. Як пояснюють експерти громадянської мережі «Опора», підкуп – це не лише етап передачі грошей в обмін на підтвердження правильно відданого голосу. Голос відповідно до законодавства вважається купленим з моменту, коли виборець прийняв пропозицію про продаж. Це карається законом.

Чи можуть вибори бути визнані такими, що не відбулися? Так. Це може трапитися, якщо кандидати набрали однакову кількість голосів або якщо голосування проводилося по одній кандидатурі і вона не отримала більш ніж половину голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Чи може переможець виборів відмовитися від посади президента? Експерти пояснюють, що Конституція не містить прямого опису юридичних наслідків відмови новообраного президента скласти присягу, однак зі змісту статті 104 Основного закону випливає, що відмова від присяги «унеможливлює вступ на посаду новообраного президента України і тягне за собою необхідність проведення нових виборів глави держави».

Коли можуть призначити повторні вибори? Повторні вибори президента України можуть відбутися в останню неділю 90-денного строку після рішення Верховної Ради про призначення таких виборів.

Що робити, якщо бачите порушення на виборах? Якщо ви побачили порушення під час виборів, необхідно звернутися до спостерігачів або поліції.

Де можна стежити за перебігом голосування і підрахунком? Дані про явку на виборах і підрахунок голосів оприлюднюються по мірі їх надходження на сайті Центральної виборчої комісії. Крім того, на YouTube-каналі і сторінці Радіо Свобода у соцмережі Facebook із 19:00 21 квітня до 1:00 22 квітня триватиме телемарафон, присвячений виборам. Також слідкуйте за Живим блогом та новинами на сайті Радіо Свобода.