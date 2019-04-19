США і ЄС: підтримка України продовжиться, незважаючи на результати виборів

США і Європейський союз продовжать підтримку України незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, другий тур яких запланований на 21 квітня, заявили посол США в Україні Марі Йованович і голова представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі.

«Ми продовжимо підтримувати український народ, хто б не виграв вибори, для сприяння демократизації, модернізації країни і руху в напрямку Європейського союзу», – заявив Мінґареллі.

«Уряд США продовжуватиме співпрацювати з будь-яким кандидатом, якого оберуть українці. Ми продовжуватимемо працювати над тими речами, які важливі і для українського народу, і для США, а саме: успішне вирішення конфлікту на сході, процвітаюча економіка і повага урядом усіх громадян відповідно до закону», – сказала Йованович.

Вони виступали 19 квітня перед спостерігачами ENEMO в другому турі президентських виборів в Україні.

Представники ЄС і США також висловили сподівання на те, що другий тур голосування відбудеться спокійно і без порушень.

Читайте також: Вибори в Україні: в ЄС шкодують через відсутність «серйозних дебатів» між кандидатами

Другий тур виборів президента пройде 21 квітня. У ньому змагатимуться чинний голова держави Петро Порошенко і шоумен Володимир Зеленський.

19 квітня відбудуться дебати кандидатів на НСК «Олімпійський».