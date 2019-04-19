Поліція попереджає про обмеження руху транспорту в Києві протягом дня дебатів

Патрульна поліція Києва попередила про обмеження руху транспорту в центрі Києва з 10 години ранку до 22 години вечора.

Як пояснюють у прес-службі, обмеження пов’язані з проведенням заходів у національному спортивному комплексі «Олімпійський». Там має пройти зустріч кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Обмеження діятимуть на наступних ділянках:

вулиця Велика Васильківська – від вулиці Ділової до вулиці Саксаганського

вулиця Ділова – від вулиці Великої Васильківської до вулиці Василя Тютюнника

вулиця Василя Тютюнника – від вулиці Івана Федорова до вулиці Ділової

вулиця Фізкультури – від вулиці Антоновича до НСК «Олімпійський»

вулиця Жилянська – від вулиці Антоновича до вулиці Шота Руставелі

вулиця Шота Руставелі – від вулиці Жилянської до вулиці Саксаганського

вулиця Саксаганського – від вулиці Еспланадної до вулиці Великої Васильківської

вулиця Еспланадна – від вулиці Басейної до вулиці Саксаганського

вулиця Рогнідинська – від вулиці Шота Руставелі до Еспланадної

Раніше про ймовірність обмежень руху транспорту повідомляло Управління державної охорони.

Команди кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали угоду з НСК «Олімпійський» про оренду 19 квітня, повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв.

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський заявив про початок розповсюдження квитків на дебати зі своїм суперником на виборах президента, чинним головою держави Петром Порошенком на НСК «Олімпійський». Команда Порошенка, у свою чергу, створила у Facebook подію «Дебати кандидатів». Згідно з інформацією у спільноті, потрапити на стадіон можна, попередньо зареєструвавшись на захід.

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Закон «Про вибори президента України» встановлює час, тривалість і порядок проведення теледебатів перед другим туром виборів. Теледебати за рахунок коштів державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі, тривалістю не менш як 60 хвилин.

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати в студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити їх зі своїх фондів.