Біля «Олімпійського» через дебати 18-19 квітня можуть обмежити рух транспорту

Біля НСК «Олімпійський» у Києві 18-19 можливі тимчасові обмеження дорожнього руху через дебати, які мають відбутися на стадіоні. Про це повідомили в Управлінні державної охорони.

У орієнтовний період часу з 18:00 18 квітня і до закінчення заходу можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:

Троїцька Площа;

Площа біля квиткових кас «Палацу Спорта»;

вулиця Еспланадна (від перехрестя з Басейної до Саксаганського);

вулиця Саксаганського (від перехрестя з Еспланадної до перехрестя з Шота Руставелі);

вулиця Жилянська (від перехрестя з Великою Васильківською до перехрестя з Шота Руставелі);

вулиця Шота Руставелі (від перехрестя з Жилянською до перехрестя з Саксаганського);

провулок Госпітальний (від НСК «Олімпійський» до провулку Лабараторний);

вулиця Ділова (від перехрестя з Великою Васильківською до перехрестя з вулицею Тютюнника);

вулиця Тютюнника (від перехрестя з Діловою до перехрестя з вулицею Федорова).

Команди кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали угоду з НСК «Олімпійський» про оренду 19 квітня, повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв.

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський заявив про початок розповсюдження квитків на дебати зі своїм суперником на виборах президента, чинним головою держави Петром Порошенком на НСК «Олімпійський». Команда Порошенка, у свою чергу, створила у Facebook подію «Дебати кандидатів». Згідно з інформацією у спільноті, потрапити на стадіон можна, попередньо зареєструвавшись на захід.