Біля «Олімпійського» через дебати 18-19 квітня можуть обмежити рух транспорту

Біля НСК «Олімпійський» у Києві 18-19 можливі тимчасові обмеження дорожнього руху через дебати, які мають відбутися на стадіоні. Про це повідомили в Управлінні державної охорони.
У орієнтовний період часу з 18:00 18 квітня і до закінчення заходу можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:
- Троїцька Площа;
- Площа біля квиткових кас «Палацу Спорта»;
- вулиця Еспланадна (від перехрестя з Басейної до Саксаганського);
- вулиця Саксаганського (від перехрестя з Еспланадної до перехрестя з Шота Руставелі);
- вулиця Жилянська (від перехрестя з Великою Васильківською до перехрестя з Шота Руставелі);
- вулиця Шота Руставелі (від перехрестя з Жилянською до перехрестя з Саксаганського);
- провулок Госпітальний (від НСК «Олімпійський» до провулку Лабараторний);
- вулиця Ділова (від перехрестя з Великою Васильківською до перехрестя з вулицею Тютюнника);
- вулиця Тютюнника (від перехрестя з Діловою до перехрестя з вулицею Федорова).
Команди кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали угоду з НСК «Олімпійський» про оренду 19 квітня, повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв.
Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський заявив про початок розповсюдження квитків на дебати зі своїм суперником на виборах президента, чинним головою держави Петром Порошенком на НСК «Олімпійський». Команда Порошенка, у свою чергу, створила у Facebook подію «Дебати кандидатів». Згідно з інформацією у спільноті, потрапити на стадіон можна, попередньо зареєструвавшись на захід.
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