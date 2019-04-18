НСТУ відповідатиме за режисуру «дебатів» на стадіоні

Суспільний мовник відповідатиме за режисерське забезпечення та художнє керівництво ефіру дискусії кандидатів на посаду президента України Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК «Олімпійський» 19 квітня. Про це повідомив офіційний сайт телеканалу.

«З таким проханням до мовника звернулися штаби кандидатів на пост президента України, і команда «Суспільного» погодилася надати необхідну допомогу», – вказано в повідомленні.

«Учора, 17 квітня, стало відомо, що штаби погодилися провести дискусію на НСК «Олімпійський» о 19:00 19 квітня, проте не домовилися з питань телевиробництва й організації трансляції, адже кожен штаб наполягав на власному забезпеченні процесу трансляції, не довіряючи медіа-організаціям, пропонованим опонентом. Сьогодні штаби дійшли згоди, що рівність доступу до ефіру кожного кандидата може забезпечити лише Суспільний мовник», – інформує телеканал.

«Ми погодилися надати режисера ефіру, а також оператора-постановника трансляції, задіяти творчу групу «Суспільного», аби забезпечити рівний доступ кожному кандидату до проявів у цьому ефірі. Люди, які «натискають на кнопки» й націлюють камери, – надзвичайно важливі, адже глядачі буквально бачать картинку їхніми очима. У який момент хто з’являється на екрані, під яким ракурсом, чи з’являється взагалі — усі ці художні елементи дуже впливають на сприйняття глядачами інформації. Суспільний мовник є медіа-компанією, що не належить жодній політичній чи бізнес-групі, а тому може забезпечити незаангажованість висвітлення. Очевидно, це розуміють і самі кандидати», – розповів голова правління Суспільного Зураб Аласанія.

Наразі штаби не визначилися щодо ведучого заходів на стадіоні, а також не домовилися з приводу технічного забезпечення трансляції та відповідно компанії, що роздасть сигнал усім охочим ЗМІ.

Суспільний мовник наголошує, що також очікує кандидатів на передбачені законодавством теледебати після завершення заходів передвиборчої агітації на НСК «Олімпійський».

Згідно з Положенням про порядок проведення НСТУ передвиборних теледебатів між кандидатами на пост президента України, що затверджено постановою Центральної виборчої комісії № 472 від 5 травня 2014 року, дебати мають відбутися в студії Суспільного мовника о 20:00 19 квітня та тривати 60 хвилин безперервного ефірного часу.