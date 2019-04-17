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17 Квітень 2019, Київ 15:35
Новини | Політика

У Порошенка повідомили, як потрапити на дебати з Зеленським

У Порошенка повідомили, як потрапити на дебати з Зеленським

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У виборчому штабі президента України і кандидата на цю посаду Петра Порошенка повідомили про те, як його прихильники зможуть потрапити на стадіон НСК «Олімпійський» 19 квітня. Як ідеться в повідомленні, Порошенко погодився взяти участь у дебатах з Володимиром Зеленським о 19:00.

«Рамки будуть відкритими на вхід з 16:30, вхід за списками та посвідченнями особи. Для бажаючих підтримати нашого кандидата будуть організовані безкоштовні автобуси з регіонів», – вказано в повідомленні.

Для того, щоб потрапити до числа глядачів 19 квітня, необхідно заповнити анкету, після цього «вам зателефонує хтось з наших волонтерів».

У штабі закликали прихильників приносити прапори та символіку у державних кольорах України та Євросоюзу замість «фаєрів, дудок, барабанів тощо».

Уночі 17 квітня кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський заявив про початок розповсюдження квитків на дебати зі своїм суперником на виборах президента, чинним головою держави Петром Порошенком на НСК «Олімпійський».

Петро Порошенко та Володимир Зеленський
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16 квітня команди кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали угоду з НСК «Олімпійський» про оренду 19 квітня.

Водночас, як заявив речник штабу Порошенка Олег Медведєв, сторони досі не домовилися про регламент дебатів.

Другий тур відбудеться 21 квітня. У ньому зустрінуться Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Дебати кандидатів у президенти заплановані на 19 квітня. У якому форматі вони відбудуться – наразі невідомо.

8 квітня Порошенко запросив свого опонента на виборах президента Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч на стадіоні має відбутися 19 квітня.

Дебати Порошенка й Зеленського: на НСК «Олімпійський» почали монтувати сцену – відео
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Дебати Порошенка й Зеленського: на НСК «Олімпійський» почали монтувати сцену – відео

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14 квітня Порошенко прийшов на стадіон, де поспілкувався з журналістами.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися «між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі… в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України».

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати в студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити їх зі своїх фондів.

Чи можуть дебати Зеленського і Порошенка змінити хід виборів? (відео)
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Чи можуть дебати Зеленського і Порошенка змінити хід виборів? (відео)

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