Зеленський заявив про поширення квитків на дебати на «Олімпійському»

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський заявив про початок розповсюдження квитків на дебати зі своїм суперником на виборах президента, чинним головою держави Петром Порошенком на НСК «Олімпійський».

Зеленський оголосив про це у відеозаяві, оприлюдненій у Facebook у ніч на 17 квітня.

«Дебати-2019 19 квітня о 19:00, вільний доступ. Розповсюдження квитків починається прямо зараз на сайті debaty2019.org.ua», – сказав він.

Наразі невідомо, чи будуть пропоновані квитки дійсними для проходу на дебати.

Напередодні команди кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали угоду з НСК «Олімпійський» про оренду 19 квітня.

Водночас, як заявив речник штабу Порошенка Олег Медведєв, сторони досі не домовилися про регламент дебатів.

Другий тур відбудеться 21 квітня. У ньому зустрінуться Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Дебати кандидатів у президенти заплановані на 19 квітня. У якому форматі вони відбудуться – наразі невідомо.

8 квітня Порошенко запросив свого опонента на виборах президента Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч на стадіоні має відбутися 19 квітня.

14 квітня Порошенко прийшов на стадіон, де поспілкувався з журналістами.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися «між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі… в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України».

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати в студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити їх зі своїх фондів.