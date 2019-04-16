Команди Порошенка та Зеленського уклали угоду з «Олімпійським» про оренду 19 квітня

Команди кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали угоду з НСК «Олімпійський» про оренду 19 квітня, повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв.

«Сьогодні вранці укладено угоду, яку підписали представники виборчих штабів Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Це тристоронній договір про оренду стадіону на вечір 19 квітня», – сказав Медведєв.

За його словами, ключовими залишаються питання безпеки на дебатах.

Крім того, сторони досі не домовилися про регламент дебатів.

«Наші представники збираються обговорювати регламент цих дебатів. Поки що у нас різні бачення: одна сторона налаштована на шоу, ми – на проведення повноцінної дискусії», – додав Медведєв.

8 квітня Порошенко запросив свого опонента на виборах президента Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч на стадіоні має відбутися 19 квітня.

14 квітня Порошенко прийшов на стадіон, де поспілкувався з журналістами.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися «між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі… в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України».

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати в студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити їх зі своїх фондів.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.