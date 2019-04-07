Порошенко запросив усіх на дебати з Зеленським на Олімпійському стадіоні в Києві 14 квітня

Президент України Петро Порошенко, який нині кандидує на другий термін, запросив свого суперника на виборах, коміка і керівника «Студії 95» Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів, для проведення дебатів із ним на Олімпійському стадіоні в Києві, як то раніше пропонував сам Зеленський.

Як сказав Порошенко в ефірі телеканалу «Україна», він чекає Зеленського 14 квітня для проведення дебатів на Національному спортивному комплексі «Олімпійський» – «саме там, де запропонував пан Зеленський». «19-а або 20-а година буде оптимальним терміном. Запрошую і глядачів, як хотів пан Зеленський. Запрошую всі канали, щоб дебати були проведені в місці і часі, як хотів Зеленський, і не дати йому зійти з цієї його пропозиції. Це буде безвідповідально щодо країни і виборців», – сказав Порошенко в ефірі програми «Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою».

«Дебати – це не шоу і не змагання. Дискусії по формі мають бути припинені. Це вже нікому не цікаво. Має відбутися дискусія по суті. А це можна зробити лише на дебатах. Пан Володимир Зеленський пропонував стадіон. Я особисто вважаю, що стадіон точно не найкраще місце для проведення цієї дискусії. Але стадіон, так стадіон!» – заявив президент.

Кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський уперше закликав свого опонента Петра Порошенка взяти участь у дебатах на стадіоні «Олімпійський» у Києві 3 квітня, оприлюднивши відеролик про це.

Відтоді тривають суперечки навколо потреби і коректності такого формату передвиборчих дебатів.

Порошенко, зокрема, вже в ніч на 4 квітня відповів своїм відеороликом, запропонувавши опонентові почитати закон про вибори президента, які передбачають інші правила дебатів, – але погодившись уже тоді: «Стадіон, так стадіон», – і заявивши, що чекає на відповідь Зеленського.

У Національній суспільній телерадіокомпанії України, яка, за законом, має проводити передвиборчі дебати кандидатів на посаду президента у своїй студії, заявили, що вона готова провести дебати на стадіоні «Олімпійський», але потрібне узгодження Центральної виборчої комісії.

У ЦВК, зі свого боку, повідомили, що такі дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і тоді кандидати мають оплатити витрати на них зі своїх фондів, – а передбачені законом про вибори президента «теледебати за рахунок коштів державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування [тобто 19 квітня – ред.] між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі… в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України».

Тим часом Петро Порошенко пізно ввечері 4 квітня повторив свій заклик до Володимира Зеленського прийти на дебати на стадіоні зі словами: «Не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтеся». Ідеться про вимоги Зеленського, що перед тим, як дебатувати, кандидати обов’язково повинні пройти медичну експертизу і довести народові, що серед них немає «ні алкоголіків, ні наркоманів» (обидва кандидати вранці 5 квітня врешті здали свої аналізи, але активісти і експерти висловлюють сумніви в коректності оприлюднених майже відразу «чистих» результатів).

У всіх дотеперішніх обмінах зверненнями між кандидатами конкретної дати можливої зустрічі на НСК «Олімпійський» у Києві ще не називали.