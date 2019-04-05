Зеленський і Порошенко здали аналізи, але в різних місцях

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський та чинний президент і кандидат на виборах Петро Порошенко здали аналізи на алкогольну та наркотичну залежність, але зробили це в різних лабораторіях у Києві.

Володимир Зеленський вранці 5 квітня здав аналізи в одній із приватних лабораторій у Києві. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Зеленський прибув до лабораторії близько 7:30 і швидко пройшов всі процедури.

Спілкування Зеленського з журналістами ускладнювала його охорона, яка відтісняла представників ЗМІ від кандидата.

За словами Зеленського, результатів аналізів він очікує через три дні.

«Здав кров, все що треба. Викачали з мене всю кров, але в мені її багато, кров молода. Глибокий аналіз, через три дні отримаю результат на електронну пошту», – цитує кандидата у президенти його прес-служба.

Президент України, кандидат на виборах голови держави Петро Порошенко приїхав до медпункту на НСК «Олімпійський» у Києві для здачі аналізів на вміст в організмі наркотичних речовин і алкоголю.

Президент прибув на НСК після 9-ої години і здав аналізи.

«Я так розумію, Володимира Олександровича не було? Я прийшов тебе нема», – сказав Порошенко.

Після здачі аналізів Порошенко сказав, що така процедура має стати законодавчою вимогою до всіх кандидатів у президенти у майбутньому, аби пересвідчитись, що в них немає алкогольної чи наркотичної залежності.

«Я вважаю, що це абсолютно необхідна позиція. Я вніс би відповідні зміни до законодавство, зробивши би цю процедуру обов’язковою, тому що питання відсутності алкогольної чи наркотичної залежності в кандидата і майбутнього президента є питанням національної безпеки», – сказав Порошенко.

Зеленський відмовився з’явитися в лабораторію НСК «Олімпійського», куди його закликав прийти його опонент на виборах, чинний президент Петро Порошенко.

За словами Зеленського, медпункт на «Олімпійському» не має необхідного обладнання.

​Обмін викликами між Порошенком і Зеленським, кандидатами у президенти, які проходять у другий тур виборів голови держави в Україні, триває вже кілька днів.

3 квітня Зеленський запропонував Порошенкові провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.

Після цього в штабі Зеленського заявили, що перед тим, як дебатувати, кандидати обов’язково повинні пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає «ні алкоголіків, ні наркоманів».

Водночас чинне законодавство не зобов’язує кандидатів у президенти надавати медичні довідки.

У ніч на 5 квітня Порошенко записав повторне звернення до Зеленського і закликав його «бути мужиком», приходити на дебати, «не шукати причин і не ставити умов».

Другий тур виборів президента України має відбутися 21 квітня, перед тим, згідно із законом, мають пройти дебати кандидатів на Суспільному.