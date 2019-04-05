Порошенко: виклик Тимошенко модератором на дебати є неповагою до неї

Кандидат на посаду президента України Петро Порошенко звинуватив свого опонента на виборах глави держави в неповазі до Юлії Тимошенко, яку 31 березня підтримали понад два з половиною мільйони громадян.

«Я вважаю, що подібне зневажливе або легковажне звернення – це є неповага до політика Юлії Володимирівни Тимошенко, яка посіла третє місце, і неповага до її виборців… щоб вона була сьогодні в такій ролі, яку запропонував їй Володимир Зеленський. Подібне ставлення я вважаю негідним», – заявив Порошенко.

Порошенко здав аналізи на вміст в організмі наркотичних речовин і алкоголю після 9:00 5 квітня у медпункту НСК «Олімпійський» у Києві.

Перед цим у приватній лабораторії в Києві аналізи здав інший кандидат Володимир Зеленський.

Протягом кількох останніх днів між Порошенком і Зеленським, кандидатами у президенти, які проходять у другий тур виборів голови держави в Україні, триває обмін викликами.

3 квітня Зеленський запропонував Порошенкові провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.

Після цього в штабі Зеленського заявили, що перед тим, як дебатувати, кандидати обов’язково повинні пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає «ні алкоголіків, ні наркоманів».

Представник штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що президент зранку 5 квітня чекатиме на Зеленського в медпункті стадіону «Олімпійський» в Києві для здачі всіх аналізів.

У Зеленського ж запросили Порошенка здати аналізи в «незалежній лабораторії».

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Водночас чинне законодавство не зобов’язує кандидатів у президенти надавати медичні довідки.

У ніч на 5 квітня Порошенко записав повторне звернення до Зеленського і закликав його «бути мужиком», приходити на дебати, «не шукати причин і не ставити умов».

Другий тур виборів президента України має відбутися 21 квітня, перед тим, згідно із законом, мають пройти дебати кандидатів на Суспільному.