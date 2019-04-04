Голова «Суспільного» нагадав про умови офіційних дебатів кандидатів у президенти

Офіційні дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та президентом Петром Порошенком мають відбутися у студій Суспільного мовника. Про це повідомив голова «Суспільного» Зураб Аласанія.

«Панове кандидати. Дебати – за «Законом про вибори президента України». В студії Суспільного мовника. З модератором Суспільного мовника. За правилами Суспільного мовника», – написав Аласанія у Facebook.

Аласанія вдень 4 квітня назвав потенційними ведучими дебатів Павла Казаріна та Мирославу Барчук. Пізніше кандидат Зеленський запропонував призначити лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко «незалежним арбітром» на його дебатах з Порошенком.

31 березня відбулися вибори президента України. Актор і бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру, який запланований на 21 квітня.

3 квітня Зеленський запропонував своєму опонентові в другому турі виборів Порошенку провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.