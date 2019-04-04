Голова «Суспільного» нагадав про умови офіційних дебатів кандидатів у президенти

Офіційні дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та президентом Петром Порошенком мають відбутися у студій Суспільного мовника. Про це повідомив голова «Суспільного» Зураб Аласанія.
«Панове кандидати. Дебати – за «Законом про вибори президента України». В студії Суспільного мовника. З модератором Суспільного мовника. За правилами Суспільного мовника», – написав Аласанія у Facebook.
Аласанія вдень 4 квітня назвав потенційними ведучими дебатів Павла Казаріна та Мирославу Барчук. Пізніше кандидат Зеленський запропонував призначити лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко «незалежним арбітром» на його дебатах з Порошенком.
31 березня відбулися вибори президента України. Актор і бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру, який запланований на 21 квітня.
3 квітня Зеленський запропонував своєму опонентові в другому турі виборів Порошенку провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві.
Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.
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