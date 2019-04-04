Порошенко про дебати із Зеленським: це не шоу, але «стадіон, так стадіон»

Чинний президент України і кандидат на виборах голови держави Петро Порошенко заявляє, що готовий дебатувати зі своїм опонентом Володимиром Зеленським на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.

«Дебати робляться не заради видовища на стадіоні, дебати – це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності, історичний вектор, пріоритети… Правила дебатів прописані в законі про вибори президента, почитайте, будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей… Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу», – заявив Порошенко у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережах у ніч на 4 квітня.

Раніше Зеленський закликав Порошенка взяти участь у дебатах на стадіоні «Олімпійський» у Києві. При цьому в НСК «Олімпійський» заявили, що не отримували заявок на проведення дебатів між кандидатами в президенти.

31 березня відбувся перший тур виборів президента України. Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів виборців: актор і бізнесмен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру, який відбудеться 21 квітня.

Після оголошення результатів екзит-полів чинний президент Петро Порошенко заявив, що дебати кандидатів обов’язково мають відбутися. Зеленський зазначив, що готовий до дебатів. Втім, у його команді згодом припустили, що їхній кандидат не братиме участі в дебатах через їхню беззмістовність.

1 квітня Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила переможців першого туру виборів президента для участі в теледебатах.

Закон України «Про вибори президента України» в статті 62 визначає процедуру й терміни проведення передвиборчих теледебатів. Зокрема, такі дебати проводять в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше ніж 60 хвилин і транслюються в ефірі національних Суспільних теле- та радіоканалу. Передвиборчі теледебати також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення.

Кандидати на посаду президента України беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів в участі у дебатах, виділений час надається іншому – хто прийшов.