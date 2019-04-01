Суспільний мовник запросив на дебати кандидатів, що проходять до другого туру

Національна суспільна телерадіокомпанія України запрошує кандидатів на пост президента України, що пройшли в другий тур виборів, узяти участь у дебатах.

«Теле- та радіоканали суспільного мовника не належать жодній політичній чи бізнес-групі, працюють винятково в інтересах українських громадян на кошти платників податків, тож можуть виступити майданчиком для незалежної дискусії кандидатів на рівних умовах», – йдеться в повідомленні на сайті Суспільного.

За даними мовника, канал готовий до проведення теледебатів та надасть офіційні запрошення до участі в дебатах обом кандидатам одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів.

Закон України «Про вибори президента України» в статті 62 визначає процедуру й терміни проведення передвиборчих теледебатів. Зокрема, такі дебати проводять в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше ніж 60 хвилин та транслюються в ефірі національних Суспільних теле- та радіоканалу. Передвиборчі теледебати також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення.

Кандидати на посаду президента України беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів в участі у дебатах, виділений час надається іншому – хто прийшов.

За даними опрацьованих ЦВК понад 87% голосів виборців, лідерами перегонів є Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Кандидат у президенти і чинний президент Петро Порошенко напередодні заявив, що перед другим туром виборів обов’язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів. Інший кандидат Володимир Зеленський заявив, що готовий до дебатів.