Недосвідченість Зеленського непокоїть західних посадовців та іноземних інвесторів (західна преса)

Британське видання The Times розглядає причини успіху Володимира Зеленського у першому турі президентських виборів в Україні. Ірландська газета The Irish Times також торкається питань, пов’язаних із результатами першого туру президентських виборів в Україні. Іспанський часопис El País пише про масовий виїзд української молоді за кордон і «витік мізків» із України.

Британський часопис The Times друкує матеріал «Комік Володимир Зеленський здобуває успіх на хвилі розлючення виборців і виходить вперед на президентських виборах». Цей результат, як вказує британське видання, є помітним виходом Володимира Зеленського на перший план як останнього наразі з низки діячів у всьому світі, які здобули успіх на гаслах проти усталеної еліти. Попри те, що Зеленський не має попереднього досвіду політичного керівництва і увійшов до президентських перегонів на пізній стадії, він скоро випередив головних президентських кандидатів – Тимошенко і Порошенка – завдяки обіцянкам очистити країну від непорядності і здійснити новий початок. Його суперник на виборах, нинішній президент Петро Порошенко, заявив, що вибори були цілком вільними і відповідали міжнародним стандартам. Далі видання наводить слова Ендрю Вілсона, професора українських студій в Університетському коледжі Лондона, який каже, що все це не було випадковістю. Результат першого туру президентських виборів в Україні, як на Вілсона, став наслідком розчарування політикою, що є і загальносвітовою, і українською тенденцією. Але Зеленський, за словами Вілсона, і надалі грає роль героя телесеріалу – «президента Голобородька»: «Він веде свою кампанію не як Зеленський, а як Голобородько. Це щось на зразок втілення мрії. У серіалі він робить все те, чого люди прагнули після 2014 року – кидає виклик олігархам, корупції і захищає простих людей».

Втім, британський часопис пише, що далеко не гарантовано, що Зеленський переможе у другому турі. Він ще досі не оприлюднив детальної програми, натомість покладаючись на широкі обіцянки на кшталт податкових пільг для молодих підприємців, переговорів з Росією про завершення війни на сході чи референдумів із важливих питань, як-то щодо членства у НАТО. Недосвідченість Зеленського і відсутність конкретних політичних позицій, наводить лондонське видання слова професора Вілсона, може зробити його вразливим у ході телевізійних дебатів із Петром Порошенком.

Провідне періодичне видання Ірландії The Irish Times друкує статтю «Комедійний актор веде перед на президентських виборах». Газета стала одним із численних видань у світі, які передрукували матеріал про це агентства Reuters. Як мовиться у статті, недосвідчений у політичному сенсі Володимир Зеленський вирвався вперед за результатами першого туру президентських виборів в Україні, запропонувавши виборцям, які вже по горло ситі корупцією в Україні, «свіже обличчя». Успіх Зеленського збігся зі схожими настроями виборців у світі покласти край наявній ситуації, що привело до успіху тих у світі, хто виступав під гаслами анти-істеблішменту, на кшталт Дональда Трампа чи популістського руху «5 Зірок» в Італії, пишуть автори статті. Втім, Зеленський іще має переконати виборців, що він здатний очолити країну у стані війни, яка перебуває в епіцентрі протистояння Заходу і Росії. Інвестори також зачаїлись в очікуванні, чи наступний президент України і надалі вестиме реформи, необхідні для продовження програми позик від МВФ, яка надавала підтримку Україні в час війни, різкого падіння виробництва і знецінення національної валюти. У статті наведено слова Стюарта Калвергауса, голови дослідницького відділу інвестиційного банку Exotix, який зазначив, що Зеленський намагався подати себе більшим професіоналом, організувавши зустрічі з лідерами бізнесу. Втім, за словами Калвергауса, очікується, що на Зеленського буде здійснюватись додатковий тиск напередодні другого раунду, щоб він таки виклав наміри щодо своєї політики.

Стаття водночас наголошує, що з усієї строкатої юрби з 39 кандидатів у президенти України жоден із потенційних переможців не заявляв про бажання знов повернути Україну до російської орбіти. Газета додає, що, згідно з дослідженням інституту Ґеллапа, лише 9% українців довіряють своєму урядові. І Володимир Зеленський, на думку видання, скористався з цих настроїв, спрямованих проти звичної політики. Автори при цьому наголошують, що недосвідченість Зеленського також непокоїть західних посадовців та іноземних інвесторів.

Кампанія Зеленського значною мірою покладалась на соціальні мережі і комедійні шоу, в яких висміювались його політичні опоненти. Як мовиться у статті, передвиборча кампанія Зеленського розмила межу між реальністю і телесеріалом, у якому він грає надзвичайно чесного вчителя історії, який випадково став президентом.

Популярний іспанський часопис El País публікує статтю «Виїзд населення окреслює нові реалії України». Підзаголовок стверджує, що між 2002 і 2017 роками з України на постійне проживання за кордон виїхало більш ніж 6 мільйонів осіб, а молодь відчуває найбільшу близькість до ЄС. Далі мадридське видання наводить слова Даян Френсіс із центру євразійських досліджень американського дослідницького центру Atlantic Council, яка уточнює: 6,3 мільйона українців, які залишили свою країну за ці роки, – це близько 400 тисяч щороку. А це, за словами Френсіс, – величезний «витік мізків». Газета пише, що велика кількість українців їде до сусідньої Польщі, користаючись безвізовим режимом з країнами Шенгенської угоди. У Польщі вже мешкає більш ніж мільйон українців. Часопис зазначає, що, за опитуваннями, 54% молодих українців віком від 18 до 25 років кажуть, що бажають виїхати на постійне проживання за кордон, порівняно з 19% охочих із попереднього покоління.

El País пише, що розчарування і невдоволення системою і політикою в Україні також впливають на такі настрої молоді. Мадридська газета пише, що 5 років тому «проєвропейські протести скинули проросійського президента Віктора Януковича, і прагнення до близькості до Європейського союзу досі не згасло у лавах української молоді. Саме молодь в Україні, за опитуваннями, найбільше вірить, що в недалекому майбутньому країна може стати членом європейської спільноти.

Далі видання наводить слова 34-річного ветерана бойових дій на сході України Євгена Фетісова, який працює у київській піцерії, створеній такими саме ветеранами бойових дій, як і він сам. В інтерв’ю ще напередодні дня виборів він каже, що не буде голосувати за комедійну зірку, бо він патріот і тому проголосує за чинного президента Порошенка. Фетісов каже, що люди в Україні і надалі потерпають і будуть потерпати далі, «якщо ми дозволимо, щоб усе залишалося, як зараз». На думку Євгена Фетісова, все було б інакше, якби Україна стала членом НАТО. Тоді, за його словами, Росія не наважилась би напасти на Україну.

Кореспондентка мадридського часопису також говорила з 22-річним киянином Тарасом Козаченком, який вважає, що, хоча Україна ще має багато в напрямку прозорості, та справи вже поліпшилися. Тому він хоче залишитися в Україні і змінювати стан речей, перебуваючи вдома.

Газета завершує, зазначаючи, що попри еміграцію і симптоми розчарування політикою, які притаманні не лише Україні у східноєвропейському регіоні, щодо України можна висловити оптимізм – так вважає дослідниця з британського дослідницького центру Chatham House. Бо ж, на її думку, високі стандарти української освіти які надають великі можливості для дослідницької роботи, і багато з тих, хто виїхав, врешті повернеться.