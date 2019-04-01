Західні спостерігачі про вибори президента України і шанси Зеленського і Порошенка

Перший тур президентських виборів в Україні привернув чимало уваги. Поки продовжують підраховувати голоси, з’являються нові реакції західних спостерігачів. Вони здебільшого погоджуються, що вибори були прозорими і демократичними. Оцінюють також шанси лідера перегонів Володимира Зеленського і чинного президента України Петра Порошенка перемогти у другому турі.

«Найважливіший аспект»

«Як і очікувалось, Україна, схоже, провела чергові вільні, чесні і конкурентні вибори», – прокоментував у дописі у твітері аналітик американського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд після закриття виборчих дільниць.

«Той факт, що Україна працює як справжня демократія, хоча й неспокійна, часто згадується як, мабуть, найважливіший аспект виборів. На відміну від «потьомкінських виборів» у сусідній Росії і Білорусі, змагання в Україні дало виборцям реальний вибір із невідомими результатами», – наголошують оглядачі американського видання The New York Times.

Із цією думкою погоджується й американський професор Майкл Макфол. 31 березня він писав: «День виборів в Україні, і ніхто не знає, хто переможе. Це демократія».

Соцопитування: кращі, ніж думали

Ослунд пізніше також звернув увагу на те, що попередні оцінки опитувань громадської думки в Україні виявилися досить наближеними до результатів екзит-полів. Багато хто критикував результати передвиборчих опитувань, проведених соціологами.

«Результати українських екзит-полів виявилися дуже близькими до попередніх соціологічних опитувань. Це свідчить про те, що ті опитування були набагато кращими, ніж їхня репутація», – наголосив експерт.

Кореспондент видання The Independent Олівер Керролл, зі свого боку, зауважив: «Варто пам’ятати, що місяць тому жодне опитування не передбачало Порошенка у другому турі. Тепер – він там, і він не здаватиметься. Для «Зе» це був пінг-понг. Для «Поро» це завжди було питанням життя і смерті».

Реакції на перші результати

Провідний політичний експерт із питань України і Росії, у минулому заступник міністра оборони США Майкл Карпентер, коментуючи результати екзит-полів, написав у своєму твітері: «Це змагання між новачком/аутсайдером проти досвіду/статусу-кво».

Юліан Репке з німецького видання Bild зауважив, що прокремлівський кандидат отримав лише 10% голосів. «Часи України як колонії Росії незворотно закінчені!» – наголосив він.

Професор українських студій при університетському коледжі Лондона Ендрю Вілсон прокоментував попередні результати першого туру виборів таким чином: це наслідок розчарування політикою, що є і загальносвітовою, і українською тенденцією.

Британський часопис зазначив, що далеко не гарантовано, що Володимир Зеленський переможе у другому турі. Він ще досі не оприлюднив детальної програми, натомість покладаючись на широкі обіцянки на кшталт податкових пільг для молодих підприємців, переговорів з Росією про завершення війни на сході чи референдумів із важливих питань, як-то щодо членства у НАТО.

Недосвідченість Зеленського і відсутність конкретних політичних позицій, як підсумовує лондонське видання, може зробити його вразливим у ході телевізійних дебатів із Петром Порошенком.

Додатковий тиск у другому турі

Провідне періодичне видання Ірландії The Irish Times у статті-передруку матеріалу агентства Reuters зазначає, що успіх Зеленського збігся зі схожими настроями виборців у світі покласти край наявній ситуації, що привело до успіху тих у світі, хто виступав під гаслами анти-істеблішменту, на кшталт Дональда Трампа чи популістського руху «5 зірок» в Італії. Втім, на думку авторів, Зеленський іще має переконати виборців, що він здатний очолити країну у стані війни, яка перебуває в епіцентрі протистояння Заходу і Росії.

Часопис цитує Стюарта Калвергауса, голову дослідницького відділу інвестиційного банку Exotix, який зазначив, що Зеленський намагався подати себе більшим професіоналом, організувавши зустрічі з лідерами бізнесу. Втім, за словами Калвергауса, очікується, що на Зеленського буде здійснюватись додатковий тиск напередодні другого раунду, щоб він таки виклав наміри щодо своєї політики.

Дослідниця американського аналітичного центру Foreign Policy Research Institute, а також редактор блогу UkraineAlert аналітичного центру Atlantic Council Мелінда Герінґ у своєму твітері зазначила, що результати все ж були очікуваними. «Велике питання – чи голосуватимуть за Зеленського у другому турі. Я так не думаю, хоча голосування за нього могло бути вираженням протесту в першому турі».