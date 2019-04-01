Медведчук: Київ перешкоджав голосувати ОРДЛО. Правда?

«Київ робить усе, щоб бюлетені жителів ОРДЛО не потрапили в урни для голосування» – таку заяву політика Віктора Медведчука поширили у день виборів деякі ЗМІ (наприклад, телеканал NewsOne), а її першоджерелом було інтерв'ю голови партії «Український вибір» іспанському виданню La Vanguardia. Про які перешкоди для українців із непідконтрольної урядові території говорить Медведчук?

Ми спробували уточнити це у партії «Український вибір». З Радіо Донбас.Реалії обіцяли зв’язатися, але поки відповіді немає – щойно вона з’явиться, ми одразу з вами нею поділимося. Поки ж спробуємо зібрати максимум інформації про те, чи перешкоджала Україна голосувати жителям своїх окупованих теренів.

Зробити це не так просто, адже люди з іншого боку лінії розмежування бояться афішувати свою участь в українських виборах.

Хтось іще не знає, що жителі ОРДЛО мали право голосувати?

На цих виборах громадяни з реєстрацією на нині окупованих територіях мали спрощену систему зміни місця голосування. На відміну від жителів усіх інших областей, людям із реєстрацією в ОРДЛО не потрібно було надавати жодного підтверджувального документу – лише паспорт. Цим скористалися близько трьохсот тисяч людей. Звісно, не всі вони живуть на непідконтрольній урядові частині Донбасу: чимало людей до або після початку війни переїхали, але залишилися «прописаними» у Донецьку та Луганську.

Як усе проходило

Всі мають іти на вибори, щоб жилося краще

Ця жінка, Катерина, перетинає пункт пропуску у Мар’їнці. «Наш обов’язок – іти на вибори, – відповідає вона журналістові Радіо Свобода. – Всі мають іти на вибори, обирати свого президента, щоб жилося краще».

«Чого ви очікуєте?» – запитує її журналіст Роман Пагулич.

«Кращого життя. Бо зараз живемо не по-людськи. Ті там, ті тут. Маємо бути всі разом», – відповідає вона. Катерина каже, що збирається їхати і на другий тур.

«Я не фотогенічний», – кидає, сміючись, у бік журналіста чоловік біля віконця на цьому ж КПВВ. «Обалдіти! Їду на голосування додому», – каже він. Але не хоче говорити більше про вибори.

Горлівчанка Вікторія (ім’я змінене) анонімно поспілкувалася з журналістом «Вільного радіо». Місяць тому жінка змінила місце голосування на підконтрольний урядові Бахмут, а перетнути КПВВ для виборів вирішила заздалегідь, 29 березня.

«Вона проголосувала у неділю і сьогодні поїхала назад до Горлівки, – каже журналіст Олександр Червоненко, – ніяких проблем не було. Лише такі «дрібні», як черги, як і завжди, і перевірка документів. Прийшла, проголосувала, кинула свій бюлетень у скриньку, і все».

Місцевий житель Станиці Луганської, який проголосував, розповів, що бачив на ділянці, як двом виборцям із Луганська поліція зробила зауваження за те, що вони намагалися сфотографувати бюлетень: «Були дві жінки з Луганська, їм поліцейські зробили зауваження за фото, вони почали обурюватися», – розповів він.

Проголосував без проблем

Інший співрозмовник із Луганська, який узяв участь у виборах, сказав Радіо Донбас.Реалії: «Проголосував без проблем. Черг і паніки ніякої не було. Більше розмов і нагнітання».

Чи є узагальнені дані?

Ми обдзвонили різні групи спостерігачів – «Опору», КВУ й навіть «Національні дружини», – але усі вони обіцяють дати узагальнені дані щодо голосування, в тому числі й жителів ОРДЛО, вже у вівторок.

Натомість кореспондент Радіо Свобода Анастасія Магазова, яка з суботи до понеділка відстежувала виборчий процес у Станиці Луганській – пункту біля самого КПВВ, – не була свідком перешкод для жителів ОРДЛО.

Цих людей було так мало, що у перешкоджанні не було сенсу

«Я відповідально заявляю, що це неправда. На жодній з дільниць, де ми були, ані спостерігачі, ані самі люди такого не говорили. Плюс цих людей було так мало, що у перешкоджанні не було сенсу. Навпаки – їх радо зустрічали. Єдиною перешкодою людям з непідконтрольних урядові територій до виборчих дільниць була і є – це лінія фронту», – каже Анастасія.

Голова Агенції розвитку Приазов’я Костянтин Батозський вважає, що схема, запропонована для тимчасової зміни місця голосування, спрацювала добре.

Те, що створили умови, щоб проголосували наші громадяни, – це дуже добре

«З моєї точки зору, це дуже позитивна річ. Я сам переселенець і використовував на собі цю систему, перереєструвавшись у Києві. Без будь-яких проблем узяв участь у виборах. Не можу сказати, щоб було якесь дискримінаційне ставлення до переселенців або жителів непідконтрольних урядові територій, які виїхали і проголосували в контрольованій Києвом частині України. Я точно знаю, що цьому перешкоджала «влада» на окупованих територіях, що людей лякали загостренням і так далі. Але те, що створили умови, щоб проголосували наші громадяни, – це дуже добре», – вважає Батозський.

Але, попри можливість голосувати, нею все ж скористалося небагато людей із іншого боку лінії розмежування. Перетин лінії займає час, а в ОРДЛО поширювали багато чуток про небезпеку такої поїздки (наприклад, про облави СБУ) і планували мітинги з обов’язковою участю, які потім були скасовані.

Більше про це читайте в матеріалі: Як жителі ОРДЛО обирали президента

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)