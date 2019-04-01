Кандидатам слід взяти участь у дебатах – місія Національного демократичного інституту

Перший тур виборів в Україні відбувся у конкурентних умовах, однак виборча реформа не відбулася, наголосила 1 квітня в Києві делегація міжнародних спостерігачів, яку організував Національний демократичний інститут (США).

Делегація радить збільшити покарання за виборчі порушення, а кандидатам взяти участь у дебатах й утриматися від поширення негативу й дезінформації.

«Вже вдруге після Революції гідності і попри російську агресію Україна провела вибори, які відображають волю виборців та відповідають основним міжнародним стандартам», – заявив співголова делегації, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Водночас виборчий процес виявив проблеми, вважають міжнародні спостерігачі. Крім недоліків виборчого законодавства, існує занепокоєння щодо прозорості та неупередженості органів, які організовували вибори, зловживання ресурсами й владою.

В інтерв'ю Радіо Свобода Вільям Тейлор також закликав до активнішої участі у виборах вихідців з Донбасу й Криму. «Це сприятиме реінтеграції України після завершення війни», – вважає він.

З початку роботи в Україні в 1992 році Національний демократичний інститут провів 11 місій з оцінювання виборів. До складу нинішньої делегації виходить 36 осіб з різних країн.

1 квітня Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів на пост президента України, що пройшли в другий тур виборів, узяти участь у дебатах.

Кандидат у президенти і чинний президент Петро Порошенко напередодні заявив, що перед другим туром виборів обов’язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів. Інший кандидат Володимир Зеленський заявив, що готовий до дебатів.

31 березня відбувся перший тур виборів президента України. Центральна виборча комісія наразі опрацювала понад 90% протоколів. Володимир Зеленський лідирує з 30,26%, на другому місці – Петро Порошенко (15,99%). Юлія Тимошенко набирає 13,35%, Юрій Бойко – 11,53%, Анатолій Гриценко – 7%. Явка на виборах склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.