Проголосував вже і лідер «Радикальної партії» кандидат у президенти Олег Ляшко. І показав на камери свій виборчий бюдетень (це є на трансляції на його Facebook-сторінці).

Як повідомляють спостерігачі з «Комітету виборців України», це – порушення виборчого законодавства, що карається штрафом.

​Офіційно Олег Ляшко інцидент поки що ніяк не коментував.