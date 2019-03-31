Проголосував вже і лідер «Радикальної партії» кандидат у президенти Олег Ляшко. І показав на камери свій виборчий бюдетень (це є на трансляції на його Facebook-сторінці).
Як повідомляють спостерігачі з «Комітету виборців України», це – порушення виборчого законодавства, що карається штрафом.
Офіційно Олег Ляшко інцидент поки що ніяк не коментував.
У зоні проведення воєнної операції на Донбасі діє 79 виборчих дільниць: 14 з них працюють у Луганській області, 65 – в Донецькій, повідомили в прес-службі Генерального штабу Збройних сил України.
Багато українських військових з передової вже проголосували, мовиться у повідомленні.
Посол Британії в Україні Джудіт Гоф підбадьорює українців цитатою про те, що не можна здаватись.
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