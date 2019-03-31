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31 Березень 2019, Київ 11:56
Політика

Live День виборів. Живий блог

В Україні тривають вибори президента. Боротьба триває між 37 кандидадатами. Радіо Свобода стежить за перебігом подій. Стежте за оновленнями.

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Коротко про головне

В Україні почалися вибори президента. За посаду змагаються 37 кандидатів. Ця цифра є рекордною (попередній рекорд був у 2004 році – 26 кандидатів). Виборчі дільниці розпочали свою роботу о 8:00 і працюватимуть до 20:00. Для перемоги в першому турі кандидат повинен набрати понад 50 % голосів. Якщо цього не станеться, 21 квітня відбудеться другий тур виборів.

ОНОВИТИ

Проголосував вже і лідер «Радикальної партії» кандидат у президенти Олег Ляшко. І показав на камери свій виборчий бюдетень (це є на трансляції на його Facebook-сторінці).

Як повідомляють спостерігачі з «Комітету виборців України», це – порушення виборчого законодавства, що карається штрафом.

​Офіційно Олег Ляшко інцидент поки що ніяк не коментував.

У зоні проведення воєнної операції на Донбасі діє 79 виборчих дільниць: 14 з них працюють у Луганській області, 65 – в Донецькій, повідомили в прес-службі Генерального штабу Збройних сил України.

Багато українських військових з передової вже проголосували, мовиться у повідомленні.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф підбадьорює українців цитатою про те, що не можна здаватись.

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