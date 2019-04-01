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01 Квітень 2019, Київ 16:46
Новини | Політика

Серед партнерів України у Європі немає категоричного несприйняття когось із кандидатів – Кулеба

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба

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Серед європейських партнерів України немає категоричного несприйняття когось із кандидатів у президенти. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

«Наразі категоричного несприйняття того чи іншого кандидата я не бачу. Головне для наших партнерів, щоб українська демократія спрацювала і дуже бажано, звісно, щоб ми припинили свої зовнішньополітичні метання: оці всі позаблоковості, багатовекторності – біжимо туди, стоїмо однією ногою там. Вирішили йти на Захід, давайте йти на Захід. Це шлях до побудови в Україні європейської цивілізованої держави в Україні», – сказав Кулеба.

Він зазначив, що для європейців за підсумками виборів в Україні головними є не прізвища кандидатів, а демократичність і відповідність голосування міжнародним стандартам.

Загалом від місії ОБСЄ на українських виборах працювали 2300 спостерігачів
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Станом на 15:00 1 квітня Центральна виборча комісія опрацювала понад 80% протоколів на виборах президента, які відбулися в Україні 31 березня. За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 30,41%, Петро Порошенко – 16,03%, Юлія Тимошенко – 13,24%, Юрій Бойко – 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,03%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.

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